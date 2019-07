La pugna Roldán-Martín Blanco per ser cap de llista obre un nou front a Cs

A les tensions que viu Ciutadans a nivell estatal pels pactes amb Vox i l'oposició rotunda a facilitar la investidura de Pedro Sánchez -amb crítiques severes de fundadors del partit i fugues constants de quadres- s'hi afegeixen les convulsions internes de l'organització a Catalunya. Segons ha pogut saber, la perspectiva d'unes noves eleccions catalanes està generant fortes divisions internes, accentuades després del salt d'Inés Arrimadas al Congrés . Lorena Roldán, la seva successora, s'ha mostrat predisposada a ser cap de cartell. És la portaveu taronja al Parlament i té el suport de Carlos Carrizosa -president de grup en substitució d'Arrimadas-. Però altres sectors de la formació prefereixen el periodista i extertulià Nacho Martín Blanco, també amb escó al Parlament.El suport de Carrizosa té un punt d'enverinat. Una part del partit el veueria bé com a candidat a la presidència de la Generalitat, però ell no hi té massa predisposició, en previsió d'uns resultats dolents que auguren les enquestes , segons les fonts consultades. Ciutadans es troba en una situació paradoxal. Parteix d'un magnífic resultat, com va ser quedar com a primera força en les eleccions de desembre del 2017 amb 36 diputats. Si ja era difícil superar aquest llistó, la crisi interna que viu el partit posa les coses costerudes a la formació d'Albert Rivera, que té a Catalunya, on es va fundar, un dels seus bancals de vot. En aquests moments, Roldán disposa del suport d'Arrimadas, que és la portaveu del partit a nivell estatal, tot i que la seva relació amb Rivera és millorable.No tot el partit veu clara l'aposta per Roldán, que ha passat en poc temps de diputada rasa a portaveu del grup. Un sector de la militància, així com el nucli dur de la direcció, amb el secretari general, José Manuel Villegas, al capdavant, miren més cap al diputat Nacho Martín Blanco, un dels fitxatges de la formació, com a cartell electoral. De moment, Rivera calla i no es posiciona, encara. Tot indica que serà a la tardor quan el partit elegirà en primàries el seu presidenciable català, sempre en funció de quin sigui el calendari electoral que s'obri en el moment que arribi la sentència del Tribunal Suprem.Les enquestes que té la direcció del partit són un element que contribueix a enrarir el clima intern. En les eleccions del desembre del 2017, el partit va superar el milió de vots, una xifra que ara sembla inimaginable. Els sondejos interns, segons ha pogut saber, dibuixen un panorama negre, amb un grup parlamentari que podria caure, per la banda més baixa, per sota dels 20 diputats i els 350.000 vots, la qual cosa seria un veritable sotrac. Un possible escenari que no fa sinó accentuar les picabaralles internes. L'enquesta publicada ahir pel diari El Periódico els deixava amb 22-23 diputats.Un bon resultat a les eleccions catalanes és considerat transcendental pel futur del partit i pel lideratge de Rivera. Aquest dimecres, el consell general de la formació començarà a posar a punt la maquinària del partit de cara a la cita amb les urnes catalanes. Encara no tenen data i el president de la Generalitat, Quim Torra, descarta públicament que la reacció a la sentència sigui una convocatòria electoral

