​Rull demana la llibertat per una greu malaltia del seu fill

Josep Rull ha demanat la llibertat al Tribunal Suprem al·legant una greu malaltia del seu fill, que ha de ser operat a mitjans d'agost, segons ha avançat 'El Confidencial' i han confirmat a l'ACN fonts coneixedores.L'exconseller ha sortit dues vegades de permís des que ha tornat a la presó de Lledoners, coincidint amb proves diagnòstiques del menor, segons aquest mateix mitjà. Les sortides van tenir l'aval del Tribunal Suprem, que ara haurà de decidir si permet que surti per estar amb el seu fill abans i després de l'operació.Després que el tribunal denegués la llibertat de tots els presos un cop acabat el judici, la defensa de Rull va presentar un recurs de súplica afegint aquest nou motiu de tipus familiar. L'exconseller argumenta que no hi ha risc de fuga precisament per la malaltia del menor.

