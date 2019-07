Sánchez dona per trencades les negociacions amb Podem per a la investidura

"Pablo Iglesias ha trencat les negociacions per a la meva investidura". El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha estat clar aquest matí en una entrevista a la Ser i ha acusat el líder de Podem de bloquejar les converses per a seva investidura, que s'ha de votar el dia 22 de juliol. Segons Sánchez, la decisió d'Iglesias de consultar les bases de Podem sobre l'elecció del nou president espanyol és un "intent de blindatge" per "justificar el seu 'no'".El líder del PSOE assegura que Iglesias no vol sortir de les seves "posicions maximalistes" malgrat les propostes que els socialistes han fet a Podem. Propostes, ha dit Sánchez, que no s'havien fet mai en democràcia, com ara incorporar "persones qualificades de l'àmbit de Podem" en el futur executiu socialista. "He entès el missatge: Iglesias ha renunciat a tot això", ha dit Sánchez, i ha donat per fet el vot negatiu de la formació morada a la seva investidura. En aquest sentit, ha lamentat que Podem es posicioni al costat de l'extrema dreta.Sánchez ha tornat a apel·lar al sentit d'Estat de PP i Cs per aconseguir els suports a la seva candidatura. Ha dit que tornarà a trucar Pablo Casado i Albert Rivera, i ha recordat que és legítim que votin "no", però no hi ha cap altra alternativa. Ha assegurat també que seria "curiós i contradictori" que les dues formacions de dretes "que es reivindiquen com a partits constitucionalistes" votessin "no" a la investidura i, en canvi, ERC i JxCat hi votessin a favor. "Demano a PP i Cs que no deixin la investidura en mans dels partits independentistes", ha reclamat el candidat socialista.Precisament sobre l'independentisme, Sánchez ha reclamat un govern "cohesionat" en relació, també, a Catalunya. Ha recordat que el president del Govern, Quim Torra, "no descarta la via unilateral" i que insisteix que "ho tornaran a fer". En aquesta línia, el líder del PSOE ha assegurat que el govern espanyol ha d'estar preparat per actuar en funció de què passi a Catalunya.Preguntat per una nova aplicació del 155, Sánchez ha dit que "no ho vol fer" però que té "l'obligació de contemplar-ho". Tot i això, ha recordat també que la sentència del Tribunal Constitucional que avalava l'aplicació d'aquest article a Catalunya deia també que no era acceptable "un 155 indefinit".Més enllà d'una hipotètica nova suspensió de l'autonomia, el president del govern espanyol en funcions ha argumentat que per "combatre l'independentisme" cal "plantejar un projecte regenerador d'Espanya", i no pas amenaçar una vegada i una altra amb "arguments jurídics i tècnics".

