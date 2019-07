La Fiscalia preveu demanar que es reactivi l'euroordre contra Puigdemont després de la sentència del Suprem

La Fiscalia preveu demanar l'activació d'una tercera euroordre contra Carles Puigdemont si la sentència del judici de l'1-O és condemnatòria, segons ha informat eldiario.es. D'aquesta manera, vol el ministeri fiscal vol tornar a intentar extradir l'expresident a l'exili a Espanya un cop l'alt tribunal hagi deixat clar per quins delictes condemna els líders independentistes."Serà més difícil dir que no a l'entrega de Puigdemont si es dicta una sentència condemnatòria contra la resta de processats", apunten fonts de la Fiscalia, que també consideren que un cop surti la sentència del Suprem "s'acabaran els dubtes" que genera el cas del procés en l'àmbit internacional.L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha reaccionat a la notícia i ha recordat que fa més d'un any que l'equip defensor de l'expresident diu que hi haurà una tercera euroordre. Fins ara, Boye s'ha mostrat molt confiat que un nou intent d'extradició no tindria èxit, com ja va passar les dues vegades que la justícia espanyola va intentar que les justícies belga i alemanya entreguessin l'expresident.

