Busquen tres espeleòlogues catalanes que no han sortit d'una cova a Cantàbria

Un dispositiu de Protecció Civil de Cantàbria s'ha posat en marxa per trobar tres espeleòlogues que viuen a Catalunya i que no van sortir el diumenge de la cova Cueto-Convetosa, al municipi d'Arredondo. Un company va alertar del retard en la sortida.En declaracions a TV3, el president de la Federació Catalana d'Espeleologia, Lluís Domingo ha explicat que es tracta d'una ruta "molt tècnica" que requereix una preparació prèvia. De tota manera, Domingo ha explicat que les tres espeleòlogues són experimentades i coneixedores del terreny i és per això que confia que "serà qüestió d'hores" que puguin sortir i tot quedarà "en un ensurt".Les dones tenen entre 40 i 50 anys i coneixen la tècnica i tenen material, però és el primer cop que feien aquesta travessia. Per la dificultat tècnica de la cova i la seva longitud, es triga més a realitzar el recorregut del que marquen les guies d'experts, així que diumenge al vespre encara estarien dintre del període acceptable de retard, ha apuntat Protecció Civil en un comunicat. Malgrat tot, per prevenció, s'ha decidit entrar a buscar-les.L'equip de recerca està format per dos grups formats per tres i quatre persones de l'equip de Protecció Civil. El de tres persones va entrar cap a la 1 de la matinada per la boca de Cueto i el de 4 per la de Coventosa per tal de trobar-les i sortir amb informació sobre si les dones s'han retardat i estan cansades o si han pogut tenir un accident.El centre de comandament avançat s'ha establert a Arredondo amb un coordinador d'emergències de Protecció Civil i un tècnic de guàrdia.Elías Bayarri, cap del Servei de Protecció i Emergències del govern de Cantàbria, ha explicat que entre les 10 i les 11 hores esperen que el segon grup surti de la cova i pugui donar notícies de les tres dones. El primer grup de rescat, que va entrar per baix, per Coventosa, no les ha trobat. En declaracions a TV3, Bayarri ha reconegut que si finalment cal rescat i s'ha de fer per dalt, la dificultat és més elevada. De fet, ja estan preparant els equips necessaris en aquest sentit.Aquesta cova és la més visitada de Cantàbria i és tècnicament complexa. La gent experta la travessa en un període que va des de les 12 fins a les 18 hores. Els retards, ha dit Bayarri, són freqüents, perquè "la gent no la valora suficientment". Fa sis anys que no s'ha registrat cap accident.

