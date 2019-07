L'Observatori Contra l'Homofòbia reclama un protocol per evitar les discriminacions en els festivals

El president de l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), Eugeni Rodríguez, ha demanat un protocol per evitar les discriminacions en els festivals. Ho ha dit aquest diumenge en una atenció als mitjans en el marc del festival Brunch In a Barcelona, on s'ha instal·lat un punt d'atenció i informació en matèria de feminisme i drets del col·lectiu."És important que Barcelona tingui clar que cal que això que estem fent aquí sigui un protocol de festes amables que posin l'accent contra l'odi", ha destacat Rodríguez. Un total de 308 persones han visitat fins ara el punt d'atenció d'aquesta edició del Brunch In, mentre que l'any passat durant el mateix període ho van fer 93.

Del conjunt d'activitats fetes des del punt d'informació en aquesta edició, un 88,6% són tasques de sensibilització als assistents del festival, mentre que un 6,6% es corresponen a l'atenció a les persones que s'apropen a l'estand per agrair la seva tasca i un 4,8% són intervencions. D'aquestes últimes, que van ser un total de 20, la coordinadora del punt d'atenció LGTBI, Francisca Cifuentes, ha informat que no totes estan relacionades amb la violència masclista o l'LGTBI-fòbia, sinó amb baralles, crisis d'ansietat i el consum de drogues, principalment.



Al seu torn, el director del Brunch In, François Jozic, ha celebrat la tasca del punt d'atenció perquè ajuda a difondre els "valors" del festival. Així mateix, la tècnica de Feminismes de la direcció d'atenció i informació a les dones de l'Ajuntament de Barcelona Montserrat Juanpere ha remarcat les accions de prevenció i de detecció que fa el punt d'atenció en el marc del protocol 'No callem'.



D'altra banda, Eugeni Rodríguez ha explicat que l'OCH està parlant amb el consistori per reclamar un protocol específic per al metro i, a més, ha subratllat la necessitat de formar el personal de seguretat perquè conegui "l'especificitat del món LGTBI".