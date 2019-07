L'independentisme amplia la majoria al Parlament malgrat la crescuda del PSC, segons una enquesta

L'independentisme mantindria la majoria al Parlament de Catalunya en unes noves eleccions tot i el judici a l'1-O celebrat al Tribunal Suprem. Aquests són els resultats d'una nova enquesta d'El Periódico , on assenyala que els tres partits d'ideologia independentista passarien de 70 a escons a una forquilla de 71-74. Qui en sortiria més beneficiat és Esquerra Republicana de Catalunya, que guanyaria amb claredat, amb 40-41 diputats.Ciutadans, cap de l'oposició actual a la cambra catalana, s'ensorraria en uns comicis perdent fins a 13 diputats, passant de 36 a 22-23. El PSC, en tendència amb les passades eleccions generals amb victòria de Pedro Sánchez i les municipals arreu de l'Estat, passaria a ser segona força amb 28-29 escons. Junts per Catalunya mantindria la tendència negativa dels anteriors comicis, perdent deu diputats i assolint una forquilla de 24-25 dels 34 actuals.Un dels registres que despuntarien més seria la CUP, que augmentaria els 4 diputats actuals, aconseguint-ne 7-8, el doble. Catalunya en Comú Podem mantindria els 8 escons que té en aquesta legislatura, amb l'alternativa de poder-ne aconseguir un novè. El Partit Popular, la formació amb menys escons parlamentàries, mantindria els 4 actuals i com a màxim en podria perdre un.

