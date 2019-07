FOTOS i VÍDEOS Griezmann, presentat: lluirà el 17 a la samarreta

Antoine Griezmann lluirà el número 17 a la samarreta blaugrana. Després de signar contracte amb el FC Barcelona fins 2024 amb una clàusula de rescissió de 800 milions d'euros, el jugador francès ha lluit per primer cop la seva nova equipació en un acte oficial aquest diumenge a la tarda al Camp Nou.Segueix, així, la tradició de dur un 7 a la samarreta. El davanter va dur a la Reial Societat el 27 durant el primer any, però a partir del segon va vestir el 7, el mateix que duia a l'Atlètic de Madrid i la selecció del seu país. Així, oficialment, ha descobert una samarreta amb el dorsal 17, que estava vacant .No obstant, el Barça li havia reservat el 7 el passat estiu. La seva negativa a fer les maletes rumb al Camp Nou, però, va fer que aquest dorsal se'l quedés Philippe Coutinho.

