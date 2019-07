Aturat el desnonament d'Hospital 99 al Raval de Barcelona contra Blackstone

VICTÒRIA DEL SINDICAT!



Hem doblegat a Blackstone! Honor i glòria a la Barcelona valenta que ha demostrat que els poderosos poden caure.



Força Sindicat! #RavalVsBlackstone pic.twitter.com/BJNFvrS9Dz — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) 13 de juliol de 2019

Després de mesos de lluita, el Sindicat d'Habitatge del Raval ha informat que han aturat el desnonament de l'edifici del carrer Hospital 99 del barri de la capital catalana. El fons voltor de Blackstone tenia interessos en l'immoble, però diverses entitats com el Sindicat d'Habitatge van organitzar multitud d'activitats al portal de l'edifici per frenar l'execució del desnonament, amb data límit pel 15 de juliol.Segons informa Betevé, el Sindicat i Blackstone haurien arribat a un acord "no de màxims" però que els deixa "satisfets", segons les declaracions recollides pel mitjà públic de Barcelona. La regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, i el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, donaran explicacions en nom del consistori demà dilluns. El desnonament va arribar al Parlament de la mà de Junts per Catalunya, ERC i la CUP, que van exigir aturar el desnonament .

