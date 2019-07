L'Ajuntament de Manresa condemna la violació en grup a una menor i assegura que «és un fet puntual»

El primer tinent d'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha condemnat la nova violació en grup a una menor de 17 anys que presumptament ha tingut lloc aquesta matinada de diumenge a la capital del Bages. En concret, tal i com ha avançat en primícia NacióManresa , els fets han passat en un pis ocupat del número 17 al carrer Aiguader del barri de les Escodines.Aloy s'ha mostrat consternat pels fets, i per la casuística que s'hagin produït just la setmana en què s'està jutjant un altre fet similar produït l'any 2016. Aloy ha ofert tot el suport de l'Ajuntament a la víctima i a la seva família, i ha agraït la celeritat dels cossos policials, que han detingut els quatre joves, d'edats compreses entre els 18 i 25 anys, aquesta mateixa matinada al lloc dels fets. Segons el primer tinent d'alcalde, es tracta d'un "fet puntual" i ha anunciat que es farà un acte de condemna aquesta mateixa setmana a la capital del Bages. Els col·lectius feministes de la ciutat ja han convocat una concentració per a dimarts Els fets han tingut lloc aquesta matinada en un bloc ocupat del carrer Aiguader de Manresa, una zona conflictiva de la ciutat on els mateixos veïns ja havien denunciat en nombroses ocasions els aldarulls que provocaven un grup d'ocupes. De fet, segons han explicat a l'ACN els veïns d'un dels blocs més propers, aquesta mateixa nit han hagut d'avisar la policia pel soroll.Els quatre presumptes agressors estan detinguts a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa i està previst que aquest dilluns passin a disposició judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor