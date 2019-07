GUIA Rock, rumba, techno... i aquesta setmana, quin festival toca?

Amb el bon temps, la calor i les vacances arriba també l'època de més festivals musicals. Des de finals de juny fins a mitjans de setembre, municipis d'arreu dels Països Catalans acullen més d'una cinquantena de concerts i espectacles per a tots els públics i gustos: rock, pop, indie, electrònica... No hi ha excuses, hi ha festivals de tota mena i a tot arreu, només cal saber on anar i quan s'hi ha d'anar.És per això queha fet el recull més exhaustiu dels festivals més importants que tenen lloc aquest estiu a Catalunya, el País Valencià i les illes Balears: organitzats per setmanes, només cal clicar damunt de cada festival per conèixer les dates, la localització, el preu i els caps de cartell. Ja no tens excusa per no gaudir de bona música en directe.

