Detingut un adolescent de 15 anys per amenaçar de mort la seva mare amb un ganivet

Agents de la Policia Nacional han detingut dissabte a València a un menor d'edat, de 15 anys, per presumptament insultar i amenaçar de mort amb un ganivet la seva mare, que li havia recriminat que tingués la música excessivament alta i li havia preguntat per la procedència de diversos objectes que no reconeixia.Els fets es van produir cap a les nou de la nit del dissabte al districte de Marítim, quan els agents que feien tasques de prevenció van ser comissionats per la Sala del 091 perquè es dirigissin a un domicili del districte on pel que sembla hi havia un menor que estava molt agressiu i "trencant tota la casa", han informat les forces de seguretat en un comunicat.Els policies es van dirigir al lloc, on van localitzar a una dona. Ella els va relatar que mitja hora abans, quan havia arribat al seu domicili, li va recriminar al seu fill que tingués la música alta i li va preguntar per la procedència de diversos objectes que no reconeixia com de la seva propietat.En aquest moment, pel que sembla, el seu fill va començar a posar-se molt agressiu va donar puntades de peu al mobiliari de la casa, trencant un vidre i un televisor. Davant aquesta actitud, la dona va trucar a la policia.El menor, en veure que la seva mare havia trucat a la policia, presumptament va agafar un ganivet i es va dirigir cap a ella per amenaçar-la amb matar-la. La dona va sortir corrent fins que va escoltar com el seu fill es tancava a l'habitació.Els agents es van entrevistar amb el menor, que va reconèixer els fets i va manifestar que volia viure sol perquè estava cansat de viure amb els pares. Finalment, el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. L'adolescent, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor