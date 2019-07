Detingut per agredir un zelador que li va recriminar que fumés dins d'un hospital d'Alacant

Agents de la Policia Nacional han detingut un home de 32 anys per presumptament agredir amb puntades de peu i cops de puny a un zelador de l'Hospital General d'Alacant que li va recriminar que estigués fumant a l'interior de la zona del Servei d'Urgències Pediàtriques del centre. Els fets van tenir lloc a primera hora del dia 3 de juliol, quan a la zona del Servei d'Urgències Pediàtriques un zelador recriminava a un home que estava fumant a l'interior de l'hospital que estava terminantment prohibit fumar a les instal·lacions, segons han explicat les forces de seguretat en un comunicat.L'ara detingut, pel que sembla, va començar a colpejar el mobiliari del centre per, posteriorment, carregar contra el treballador, al qual suposadament va clavar puntades de peu i cops de puny. Va haver d'intervenir el personal sanitari perquè cessés l'agressió. A més, el zelador va precisar assistència al Servei d'Urgències del mateix hospital. Els agents van identificar el sospitós, el van localitzar i el van arrestar el 8 de juliol, com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra un funcionari públic. L'home, a qui li consten 74 detencions policials, va ser posat a disposició del Jutjat d'Instrucció número quatre d'Alacant.

