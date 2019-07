Els col·lectius feministes convoquen una concentració de rebuig contra la violació de Manresa

Els Comitè de Vaga Feminista de Manresa, Acció Lila, AAMAS i altres col·lectius feministes de la ciutat han convocat una concentració el proper dimarts a les 8 del vespre a la plaça Sant Domènec per mostrar el seu rebuig a la nova agressió sexual que ha tingut lloc aquesta matinada de diumenge a Manresa i de suport a la víctima, sota el lema Cap agressió sense resposta.Inicialment, l'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de la Dona treballaven amb la possibilitat de fer la concentració dilluns, però els col·lectius feministes de la ciutat han convocat l'endemà.Com ha avançat aquest diumenge els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge a primera hora quatre homes d'entre 18 i 25 anys que segons ha denunciat una menor de 17 anys, l'haurien violat en un pis ocupat del carrer Aiguader, al barri de les Escodines de Manresa.Segons l'escasa informació que ha transcendit de part dels Mossos d'Esquadra, sobre les 4 de la matinada la noia, segons la seva declaració, hauria estat violada per quatre homes d'entre 18 i 25 anys d'edat al tercer pis del número 17 d'aquest carrer, en un pis que ocupen. Els veïns han assegurat que durant tota la nit han escoltat música i sorolls al pis, com si hi haugués una festa Els Mossos d'Esquadra, amb el suport de la Policia Local de Manresa i el SEM han intervingut en l'immoble i han practicat les quatre detencions. La víctima ha prestat declaració al matí en la comissaria dels Trullols i també ha passat revisió mèdica a l'hospital Sant Joan de Déu. Els quatre detinguts passaran a disposició judicial, possiblement dilluns.

