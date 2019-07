Acció de protesta contra l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona

Una vintena d'activistes de la plataforma Stay Grounded (Queda't a Terra) s'han concentrat aquest diumenge a l'Aeroport de Barcelona per demanar que no es dugui a terme una possible ampliació de l'infraestructura. EL col·lectiu considera que contribueix al canvi climàtic.Els activistes han col·locat al terra una pancarta allargada en la qual es pot llegir Stop ampliació aeroport i s'han assegut darrere d'ella amb vestits vermells i mascaretes. També han posat maletes obertes amb cartells de Stop canvi climàtic en el seu interior i han llançat avions de paper.Aquesta acció té com a objectiu "marcar una línia vermella a l'ampliació aeroportuària", i han demanat que no es destini ni un euro públic més a infraestructures fòssils que, al seu judici, són responsables de l'actual crisi climàtica i la turistificació de Barcelona.

