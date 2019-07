Detingut un jove per conduir sense carnet i xocar amb sis vehicles a Blanes

La Policia Local de Blanes (Girona) ha detingut la matinada d'aquest diumenge a un jove per conduir sense carnet i després d'una persecució en què va topar amb altres sis vehicles aparcats, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest diumenge. Els fets han passat prop de les 4 de la matinada d'aquest diumenge, quan el jove, de 18 anys i veí de Platja d'Aro, va fugir a gran velocitat dels agents de policia que li havien sol·licitat aturar-se.La patrulla de policia ha iniciat una persecució fins al carrer Sant Pere Màrtir, on el jove ha perdut el control del cotxe, ha xocat amb altres sis vehicles estacionats i el seu cotxe s'ha aturat. El conductor ha continuat la fugida a peu fins que els agents l'han detingut. Després han comprovat que no tenia permís de conduir, ha donat positiu en el control d'alcoholèmia i compta amb antecedents per delictes contra la seguretat en el trànsit.Els sis vehicles contra els quals ha topat presenten destrosses de diversa consideració i cap persona ha resultat ferida.

