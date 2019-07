La pel·lícula documental de la CNN amb vídeos inèdits de la primera missió a la Lluna arriba a Catalunya

El proper dissabte 20 de juliol es commemorarà el 50è aniversari de l'arribada de l'home a la Lluna, i la CNN ha creat una pel·lícula documental amb imatges inèdites de la primera missió al satèl·lit, l'Apollo 11. La cinta s'estrenarà dimarts en sales de tot el món, i a Catalunya es podrà veure en diversos cinemes de la ciutat de Barcelona, Lleida, Manresa o Girona, entre altres.La pel·lícula s'ha fet amb imatges inèdites i d'altres de ja conegudes i reconegudes, com el moment en què el comandant Neil Armstrong trepitja el sòl lunar i diu la frase "un petit pas per a l'home, un gran salt per a la humanitat". Tot plegat en 700 mm i amb la particularitat que no compta ni amb comentaris ni narrador, únicament la força de les imatges recuperades del fons documental de la NASA.El director Todd Douglas Miller ha regirat entre més de 11.000 hores de gravacions d'àudio sense catalogar, des dels preparatius dels astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins,fins la seva tornada a la Terra.A Catalunya, on s'emetrà sota el nom Apolo 11, es podrà veure en un seguit de sales que podeu consultar a través d'aquest enllaç

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor