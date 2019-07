L'assistent d'Amazon alerta la policia d'un intent d'agressió masclista

La tecnologia ens pot facilitar la vida, però també ens la pot salvar. Això és el que va passar el 2 de juliol a Tijeras (Nou Mèxic, Estats Units), on l'assistent virtual d'Amazon, Alexa, va trucar la policia en detectar que una dona podia trobar-se en perill a mans del seu company.Segons explica el New York Post , el dispositiu va captar la frase "has trucat els xèrifs", i ho va entendre com una ordre, procedint a trucar la policia estatal. El rotatiu relata que durant la discussió, el presumpte agressor va treure una arma i va amenaçar amb matar la dona, acusant-la d'haver-lo enganyat, tot plegat a casa i davant la seva filla. Els dos es trobaven en el seu habitatge amb la nena.En plena discussió, l'home va preguntar a la seva parella si havia trucat a la policia, moment que Alexa va fer la trucada en percebre-ho com una ordre. Els agents van arribar a la casa abans que arribés a passar res, i van poder treure dona i nena de l'habitatge.

