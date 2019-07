VÍDEOS TVE celebra els seus 60 anys a Catalunya

Tal dia com avui de 1959 es posava en marxa TVE Catalunya amb el programa Balcón del Mediterráneo, amb José Luis Barcelona com a locutor, el periodista que va inaugurar el centre de producció Estudis Miramar situat a Montjuïc. Al llarg d'aquest 2019 TVE Catalunya emet una programació especial per recordar els grans professionals que s'hi han forjat i els grans formats que han sortit d'aquells estudis històrics.TVE Catalunya es va convertir el 27 d'octubre de 1964 en un referent de la televisió en català amb l'obra La ferida lluminosa, de Josep Maria de Segarra, ja que va esdevenir aleshores en la primera televisió que emetia en aquesta llengua.Un altre dels punts àlgids de TVE Catalunya va ser la inauguració dels estudis de Sant Cugat el 23 de juny de 1983. El 27 de juny d'aquell any van posar-se en marxa amb l'especial Adéu Miramar, Bon dia Sant Cugat, un programa presentat per Anna Maria Solsona que acomiadava els antics Estudis Miramar i encetava una nova era. Una de les periodistes que també va passar per TVE va ser Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, del programa Giravolt. També va ser un programa de gran renom el de les entrevistes Personatges que feia Montserrat Roig.Des de l'1 de gener d'enguany, TVE Catalunya celebra el seu 60è aniversari amb una programació especial: els dilluns a les 18.10 hores s'emet Ho has vist?, l'espai presentat per Víctor Amela que reviu els programes més emblemàtics que es van fer, com Juego de niños, Terenci a la fresca, A fondo,i Si lo sé no vengo.Els dimecres a les 18.35 hores, La 2 emet Recordin60, un programa que repassa la història dels 60 anys de la cadena; al llarg d'aquesta setmana es podrà veure a les 13.25 hores Saber i guanyar, una versió del clàssic programa però en llengua catalana, amb concursants catalans i amb preguntes relacionades amb Catalunya. També s'emetran pròximament ficcions com Bany compartit i. Finalment, aquest migdia a les 14 hores, L'informatiu recordarà l'efemèride i repassarà aquests 60 anys de trajectòria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor