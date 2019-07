Neymar tensa la relació amb el PSG amb unes dures declaracions

Neymar: "My best memory as a footballer? When we won against PSG with FC Barcelona"



🤔 pic.twitter.com/aRjDm7XzAs — Oh My Goal (@OhMyGoalUS) 13 de juliol de 2019

Neymar és encara, sobre el paper, jugador del PSG, però sembla que ni el club ni el futbolista estan satisfets amb la relació. L'exblaugrana ara ha signat un altre pàgina en l'agre vincle, després de rememorar el moment que considera més intens dels viscuts com a professional de la pilota: la victòria del Barça davant del PSG per 6-1, en un partit en què Sergi Roberto va marcar agònicament el darrer gol convertint el Camp Nou en una olla a pressió.Neymar respon a la pregunta de quin ha estat el moment més especial en la seva carrera, i contesta sense dubtar: "Quan vam ficar el sisè gol al PSG, mai havia sentit res igual". Recorda, així, el moment d'or viscut a Can Barça i que, de retruc, es va convertir en un record per esborrar per als parisencs."El vestuari es va tornar completament boig, estàvem tots molt contents, crec que va ser la millor sensació que hem viscut tots", assenyala Neymar. Tot plegat passa després que el jugador brasiler no s'ha presentat al primer entrenament de l'equip després de les vacances.

