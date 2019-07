Detenen quatre joves per la violació d'una noia de 17 anys a Manresa

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han detingut aquest matí quatre joves, majors d'edat, per la presumpta violació d'una noia de 17 anys en una casa ocupada de Manresa aquest diumenge a les 4 de la matinada.La policia catalana no ha volgut donar detalls del perfil dels detinguts ni del lloc on s'hauria produït l'agressió perquè encara aquest matí la noia es trobaria en la comissaria completant la seva declaració.Els quatre detinguts són majors d'edat, però d'edats properes a les de la víctima, pel que, sense confirmació policial, tindrien entre 18 i vint-i-pocs anys, i l'agressió s'ha produït en un pis ocupat tot i que els Mossos d'Esquadra, en conversa amb, no han confirmat ni desmentit aquest extrem, ni tampoc n'han donat barri o adreça. Malgrat això,ha pogut saber que els fets haurien tingut lloc en un pis del carrer Aiguader. Els detinguts, segons fonts consultades, ja havien ocupat anteriorment un altre habitatge al carrer Major, d'on van ser desallotjats.L'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats del municipi, prepara una concentració de rebuig a les agressions sexuals per dilluns. El seu primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, ha condemnat els fets en declaracions a RAC1 com a "excecrables".L'equip d'investigació de la policia catalana es troba en aquests moments determinant si aixeca l'acusació com a agressió sexual, o sigui, violació, o si ho fa com a abús, i també si a tots quatre els toca un mateix grau de responsabilitat en l'agressió, o les acusacions han de ser diferents en cadascun d'ells.Els Mossos d'Esquadra no han donat cap informació sobre l'agressió, ja que tot plegat és molt recent, d'aquest mateix diumenge.Aquesta nova agressió sexual a una menor arriba després de setmanes tractant el cas del judici per la menor de 14 anys que va ser violada en grup el 2016

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor