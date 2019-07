Quatre detinguts a Manresa per una presumpta agressió sexual a una noia de 17 anys

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquesta matinada a Manresa quatre joves per una presumpta agressió sexual a una noia de 17 anys. Els fets han passat al voltant de les quatre, segons informació dels serveis d’emergències. La víctima ha explicat a la policia que quatre nois l’han agredit sexualment dins un pis.Els Mossos d’Esquadra investiguen ara els fets per intentar esclarir-los i determinar la relació que tenia la víctima amb els presumptes agressors. La denúncia i detenció arriba la mateixa setmana que l’Audiència de Barcelona ha jutjat sis joves de Manresa acusats d’haver agredit sexualment per torns una noia de 14 anys l’octubre del 2016.

