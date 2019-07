A cal sabater, sabates de paper

L'interventor general de l'Ajuntament de Barcelona, el càrrec més important de l'engranatge administratiu de la casa, és propietari de diversos pisos a la ciutat. Antonio Muñoz Juncosa els té en lloguer, però com a mínim en dos d'ells, al barri de la Barcelona, un dels més castigats per la gentrificació, s'hi fa una de les activitats il·legals que més ha perseguit el consistori d'Ada Colau en els darrers anys: són pisos turístics sense llicència. Us ho explica en exclusiva , que ha parlat amb l'interventor i ha perseguit fins al darrer detall d'aquesta història que, de segur, portarà cua.

L'interventor, a qui el consistori ja ha obert dos expedients, haurà d'explicar bé les seves activitats i aclarir si té o no constància que en les seves propietats s'hi comet una il·legalitat que incomoda molt els veïns a més de posar-hi solució. L'administració Colau, molt compromesa contra la gentrificació, no ho pot deixar passar per alt.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

Vols rebre El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic?

Per cert que en l'àmbit de l'habitatge ahir vam tenir una bona notícia. Després de dies de lluita i guàrdies, els veïns del carrer Hospital 99, al barri del Raval, no seran desnonats malgrat que el fons voltor immobiliari Blackstone ho hagi intentat per totes les vies al seu abast després d'adquirir l'edifici. Avui era el dia límit per fer-los fora per ordre judicial. El Sindicat de Llogaters ha aconseguit, amb suport d'altres entitats i de les administracions, un acord que s'explicarà avui al matí en roda de premsa . Encara que sigui edifici per edifici i cas per cas, el carrer Hospital 99 pot marcar un bon precedent per a la conciliació en el que és el principal problema de la ciutat. Sobre la lluita de les deu famílies, algunes amb fills a càrrec, llegiu aquest reportatge L'assemblea de la CUP a Celrà va fixar un full de ruta més possibilista mentre s'oferia per assumir més compromís, si cal al Govern, i marcava una certa flexibilització estatutària -els candidats podran repetir- per ser més competitiva a les urnes. L'assemblea, que es resoldrà en uns dies, ha marcat el cap de setmana i hi va ser, que també ens va explicar com els militants van acordar afrontar les estretors derivades de la pèrdua de presència institucional. Els anticapitalistes han fet, com calia, crítica i autocrítica.El panorama polític està remogut i en crisi constant malgrat que les enquestes no castiguen els grans partits independentistes tot i que ja premien el PSC en detriment de Ciutadans. Encara cuegen les conseqüències del pacte de la Diputació de Barcelona.explica el paper clau que va tenir Carles Puigdemont que, malgrat els dubtes que el van assaltar a darrera hora, no va desfer el seu acord amb David Bonvehí de governar-la amb el PSC. Us deixo també l'article que vaig escriure sobre el rol del president a l'exili a JxCat, que té decisions importants a prendre dins i fora del seu espai.Per ara, sembla que Quim Torra descarta convocar eleccions encara que el Suprem emeti una sentència dura. Sobre el moment de l'independentisme us aconsello l'entrevista dea Ferran Requejo, un dels intel·lectuals més escoltats pels líders del procés, i els oportuns articles d'opinió de Joan Manuel Tresserras Al marge de la política, aquests dies ens preocupen els incendis - llegiu l'entrevista d'a l'excap de bombers de la Catalunya Central, Josep Arola- i ens indignen els abusos i agressions sexuals, en alguns casos protagonitzats per joves. Sobre el foc, el compromís amb el territori i la pagesia i el sistema econòmic us aconsello llegir l'opinió de Miquel Andreu . En relació als abusos, com la violació que ahir va provocar detencions a Manresa , us deixo l'opinió de Laura Pinyol La majoria de nosaltres no podríem viure ja sense els smartphone i, singularment, sense el WhatsApp, que ens permet estar en contacte permanent amb la família, els amics, els companys de la feina o dins de grups en funció de les nostres afinitats i interessos. Volem que també sigui una eina per arribar-vos més directament. Doneu-vos d'alta de forma gratuïta al nostre servei de WhatsApp ( és molt fàcil, només cal clicar aquí i enviar ALTA NACIO, que ja us apareix per defecte ) i rebreu un enviament diari amb les principals notícies de forma còmoda. També us aconsello seguir-nos a Instagram , on hem passat ja dels 50.000 seguidors!El periodisme ha de tornar als llocs que van ser notícia. Quan ja no hi ha l'afany d'immediatesa de les càmeres i els micròfons és el moment de fixar-s'hi altre cop, de parlar reposadament amb els protagonistes i de passar balanç de compliments i incompliments, de temors i virtuts. És el que fa en aquest reportatge a El Periódico, que ha visitat Horta de Sant Joan deu anys després de l'incendi que va costar la vida a cinc bombers del GRAF. N'ha sortit un bon exercici de reporterisme.Unes línies més amunt em referia a com, de forma individual i poc endreçada, els partits republicans debaten què fer i com. La resposta a la sentència preocupa. Quim Torra diu que no vol eleccions i dissabte al FAQS Jordi Sànchez afirmava que cal una aturada general si la sentència del Suprem és dura. El president de la Crida i cap de files de JxCat a Madrid també va deixar anar crítiques a l'ANC, que havia presidit, i a Òmnium. Fa temps que viuen una al marge de l'altra i els va instar a actuar unides i liderar la resposta. A l'Assemblea li va retreure la seva participació en les eleccions municipals, a través del fracassat moviment de les Primàries; i a Òmnium estar massa pendent de fer-se grans campanyes publicitàries.Tal dia com avui de l'any 2008 el govern deentre les comunitats autònomes i l'administració estatal. Eren una actualització de les primeres que s'havien publicat, les de 2005. El govern del PSOE no tenia majoria i la pressió dels seus socis parlamentaris d'ERC i ICV, que governaven amb el PSC la Generalitat, va obligar-lo a fer-les públiques a les portes de la negociació de l'actual sistema de finançament, que es va tancar l'estiu de 2009. L'Estat va admetre que la diferència entre els impostos que els catalans pagaven i les inversions que els retornaven era d'un 8,7% del PIB, uns 16.000 milions d'euros. El model de finançament vigent no ha corregit aquesta situació i la seva reforma, que ja acumula cinc anys de retard, dorm el somni dels justos.El 15 de juliol de l'any 1951, avui fa 68 anys, va néixer a València el polític socialista valencià. El 1983 es va convertir en el primer president de la Generalitat valenciana després d'una transició i un període preautonòmic convuls marcat per la intransigència de la dreta contra el caràcter nacional del País Valencià. Lerma va ser president entre 1983 i 1995 quan, derrotat pel PP, Felipe González el va fer ministre d'Administracions Públiques. En l'actualitat és senador autonòmic.Com a president autonòmic va impulsar la creació de la televisió Canal 9. S'explica que va fer el cop de cap després d'una visita amb Jordi Pujol a Morella a finals dels 80. La mainada del poble -d'on era, per cert, alcalde l'ara president Ximo Puig- es referia a Pujol com a "president" perquè la majoria veien TV3 i al president Lerma amb prou feines el coneixien. Fa uns anys recordava així la seva presidència en una conversa pel setmanari El Temps on també va participar el balear Gabriel Cañellas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor