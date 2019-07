Els furts a Barcelona van créixer un 10,7% el primer trimestre de 2019

Els furts van créixer un 10,72% a Barcelona el primer trimestre del 2019, ja que els Mossos d'Esquadra van registrar 31.938 fets delictius coneguts d'aquest tipus en els tres primers mesos de l'any, per sobre dels 28.847 del mateix període de 2018. Segons les dades del Mapa delinqüencial de Catalunya recollides per Europa Press, les comissaries que van detectar més furts a principis d'any van ser la del districte de l'Eixample (10.902) i la de Ciutat Vella (8.510), seguides de Sants-Montjuïc (3.352) i Sant Martí (2.977).Per sota estan Sant Andreu (1.359), Les Corts (1.189), Gràcia (1.142), Sarrià-Sant Gervasi (1.134), Horta-Guinardó (701) i Nou Barris (672). El primer trimestre del 2018, els districtes amb més furts també van ser l'Eixample (8.863), Ciutat Vella (7.885), Sants-Montjuïc (3.035) i Sant Martí (2.811), mentre que la resta d'àrees van quedar per sota dels 1.400 fets delictius d'aquest tipus coneguts, en una línia similar a aquest any.Entre gener i març de 2019, Catalunya ha registrat 54.565 fets delictius d'aquest tipus, fet que suposa una mitjana d'uns 606 furts al dia. La xifra és superior a la del mateix període de 2018, ja que els Mossos van detectar 51.983 furts, el que significa una mitjana de 577 al dia.

