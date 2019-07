És cert que un asteroide podria xocar contra la Terra?

Fa uns dies que corre per diversos mitjans una informació sobre un asteroide que podria impactar contra la Terra el pròxim 3 d'octubre. Però què hi ha de cert en això? La NASA ha assenyalat recentment que aquest rumor sobre el possible impacte de l'asteroide gegant -FT3- contra la Terra és rotundament fals. La NASA ha desmentit que sigui imminent aquest impacte, però sí que ha confirmat que existeix l'asteroide FT3 Segons els seus càlculs, és altament improbable que xoqui contra el planeta i posi en perill les vides dels que hi habiten. La NASA calcula que la probabilitat que l'asteroide arribi a la Terra són d'un 0,0000092%, és a dir, una entre 11 milions, segons recullen diversos mitjans.

