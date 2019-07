La cançó en català de Rosalía segueix batent records

"Només vull veure bitllets de cent". Milionària de Rosalía és un absolut èxit a tota Catalunya, a la resta de l'Estat i a tot el planeta. La cantant de Sant Esteve Sesrovires aixeca passions per tot arreu on passa gràcies a la seva música, que ha enlluernat milions de persones. La seva última producció musical, que inclou un altre tema -a part del de Milionària-, ha dut el català arreu del món i ha seguit batent rècords.A punt d'arribar els deu milions de reproduccions a YouTube, Rosalía supera cantants com Els Catarres, Zoo, Teràpia de Shock, Txarango o Obrint Pas com la cançó en català més escoltada de la plataforma. El fenomen mundial que genera la cantant del Baix Llobregat ha obert la llengua catalana a desenes de països, a més del consum propi. Tot i això, l'estrella mediàtica no escapa dels debats sobre l'ús normatiu del català, com l'ús de paraules com "cumpleanys" i no pas aniversari.Tot i això, Rosalía ha evolucionat des de les seves primeres cançons destacades , molt més melòdiques, sentides i amb arrels flamenques. L'exploració musical de l'artista ha permès atraure un gran nombre de fans a través de diferents estils urbans, com la música més "reggaeton" -sense acabar de ser-ho- i amb essències del "trap". La cantant de Sant Esteve Sesrovires seguirà trencant records, sense cap mena de dubte, amb els pròxims treballs musicals que publiqui.El diari La Veu va publicar la llista de les trenta cançons més escoltades a Youtube en llengua catalana, llistat que ja ha quedat antiquat amb la nova incorporació, al primer lloc, de la Milionària de Rosalía. Podeu consultar aquí la llista completa.

