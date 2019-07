Detingut un home que ha envestit diversos cotxes al centre de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home per envestir el seu cotxe contra diversos vehicles al centre de la capital catalana. Segons expliquen les primeres informacions de TV3 , el conductor ha impactat amb dos cotxes i una moto. Hi ha ferits, encara que no se sap el nombre exacte.El vehicle hauria avançat uns 270 metres durant dues illes de cases de l'Eixample de Barcelona - de Consell de Cent a València. La policia barcelonina ha reduït el conductor entre els carrers Comte Urgell i València. Descarten qualsevol atemptat terrorista ni cap conducta similar. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat fins a dues ambulàncies del SEM.

