La sorprenent frase d'Artur Mas sobre Michelle Pfeiffer que ha indignat la xarxa

Televisió de 1990, senyor de 1990 i brometes de 1990. https://t.co/pJdUQcN392 — Sergi ✊🏻 (@sergi_pages) 13 de julio de 2019

"Si un dia em trobo la Michelle Pfeiffer, no sóc responsable del que pugui passar" i jiji jaja que divertit. Doncs miri, no, més aviat fàstic. Estaria molt bé no fer aquesta mena de comentaris que sonen a mascle alfa decadent. https://t.co/Gr4odMKvTd — Mireia (@txamix) 13 de julio de 2019

Volvemos a la táctica de líder malote. Me recuerda cuando explicaba, en su momento, que pasaba de contrabando revistas eróticas de Francia. Muy viejo todo. — General Fialure /💩 (@general_fialure) 13 de julio de 2019

Una frase d'Artur Mas ha aixecat molta polèmica pel to de l'expressió. El programa El Divan de TV3, presentat per Sílvia Cóppulo, ha entrevistat l'expresident de la Generalitat de Catalunya i ha avançat uns segons de la trobada amb Mas. L'entrevista sencera s'emetrà aquest diumenge, a TV3.Els segons que s'han pogut veure no han agradat massa als usuaris de la xarxa pel que diu Mas sobre una reconeguda actriu. "Si un dia em trobo a Michelle Pfeiffer, no soc responsable del que pugui passar". Això ha encès a la gent de Twitter, que no han dubtat a reaccionar:Les reaccions no s'han fet esperar:

