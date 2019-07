VÍDEO Una càmera oculta fa viure a diversos homes com se senten les dones assetjades al carrer

Tres homes en un carrer estret. Una dona passeja i ha de creuar pel mig de tots ells. En aquell moment, tots ells li fan comentaris, la intimiden i el que sembla que és una escena on li tiren floretes, es converteix en assetjament masclista amb totes les lletres. L'Ajuntament de Güejar, a Granada, ha volgut mostrar als homes com se senten les dones en totes aquestes situacions gràcies a una càmera oculta.A través d'aquest vídeo viral, podem veure com diversos homes han de passar entre aquest grup de quatre persones, rebent tota mena de comentaris, improperis i intimidacions. Un cop han travessat tota aquesta situació, una dona els entrevista per preguntar com s'han sentit davant les actuacions dels altres tres homes.Les dones s'enfronten cada dia a milers de situacions així pels carrers de tot el territori català i espanyol. El consistori de Güejar ha volgut ser clar i contundent, tancant el vídeo amb una frase: "Encara que tinguis bones intencions, és assetjament al carrer". La campanya també busca conscienciar als homes, amb el nom de "Al revés, tú también te asustarias".

