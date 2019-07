Localitzat un establiment de Sabadell on es consumia cocaïna i marihuana i es falsificaven T-10

Dotacions de la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra i Cos Nacional de Policia han fet aquesta nit una operació conjunta en un establiment del carrer de Pérez Moya, al districte 6. Els agents han identificat quatre persones per tinença de substàncies estupefaents i han obert diligències per una infracció per tolerància al consum d’aquestes substàncies i una altra per un delicte de falsificació de document públic.Han intervingut 5 dotacions de Policia Municipal, 4 de Mossos d’Esquadra i una del Cos Nacional de Policia. L’operació s’ha fet per sorpresa i ha permès la identificació i escorcoll de l’establiment amb l'ajut de la Unitat Canina. Posteriorment s'ha realitzat l’acta d'inspecció de locals de concurrència pública.La policia ha identificat quatre persones, majors d’edat, i ha obert diligències per tinença de cocaïna i marihuana. Així mateix, incoarà un expedient contra la propietat de l’establiment per una infracció per tolerància al consum, recollida a la Llei de regulació dels espectacles públics i activitats recreatives. També s’han obert diligències penals per falsificació de document públic, concretament de bitllets T-10 de l’ATM.

