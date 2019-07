VÍDEO L'espectacular primer tràiler de «Midway», nova versió del clàssic de 1976

Una de les batalles més icòniques de la Segona Guerra Mundial i de les més rellevants en l'àmbit aeronaval de la història de la guerra moderna. L'any 1976, Charlton Heston i Henry Fonda van protagonitzar La batalla de Midway, una pel·lícula bèlica que va causar furor en aquella època. Ara, Roland Emmerich serà l'encarregat de fer una nova adaptació, molt més moderna, explícita en la batalla i plena d'acció. Aquest és el primer tràiler que s'ha fet públic.Emmerich, conegut per ser el director de pel·lícules d'acció -sobretot de temàtica catastròfica o de situacions límit- com Independence Day, The Day After Tomorrow o 2012, ha arreplegat un repartiment de luxe per a poder representar una de les batalles clau de la Guerra del Pacífic. La seva data d'estrena a Catalunya: el 8 de novembre de 2019.Ed Skrein, Woody Harrelson, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Mandy Moore, Dennis Quaid, Darren Criss i fins i tot el cantant Nick Jonas, entre molts d'altres, donaran vida a tots els personatges que van intervenir en el conflicte de Midway, com els comandants de la flota nord-americana al Pacífic, els almiralls dels portaavions o diversos pilots i mariners que van lluitar per impedir que l'Imperi del Japó capturés el conjunt d'illes de Midway.

