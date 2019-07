Iceta: «El català només té un perill i és que el segrestin els independentistes»

Miquel Iceta i Josep Borrell han estat els plats forts de la clausura de l'escola d'estiu dels socialistes. El secretari general de la formació a Catalunya ha assegurat que la llengua catalana no es troba en una mala situació a Catalunya i que, en tot cas, només té un perill: que "el segrestin els independentistes". Iceta assegura que el PSC sí que té cura de la llengua i ha explicat que "estimar el català" no és que hi hagi "menys castellà". "Que no ens enganyin", ha acabat.Al seu torn, el ministre d'Exteriors en funcions també ha carregat durament contra l'independentisme, un dels temes troncals del seu discurs. Borrell ha remarcat que és aquest moviment el que "destrossa la unitat construïda pel PSC" i ha denunciat una campanya de desprestigi contra la seva "humil persona".Iceta també s'ha referit a la consulta que Podem vol plantejar a la seva militància sobre la investidura de Pedro Sánchez i ha retret que "es voti sobre un acord que no se sap quin és". "Hi ha afiliats que diuen que la consulta és una broma i no hi participaran", ha avisat. Sobre aquest mateix tema, Borrell ha dit que el país no està preparat per a una repetició electoral i ha fet una crida a formar govern "com més aviat millor".El secretari general ha reclamat que cal "garantir els mecanismes democràtics" i que el que no es pot fer és "referendar el que la direcció ja ha decidit". Així, s'ha postulat a favor d'un govern "progressista" i ha avançat que els socialistes seguiran treballant en aquesta direcció. "No ens mourà ningú, no ens atraparan ni per falses polèmiques ni per desqualificacions", ha sentenciat.

