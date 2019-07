L'ANC demana a JxCat i ERC fer «front comú» a Madrid i «no ser comparsa» de Podem al debat d'investidura

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, demana als partits sobiranistes fer "front comú" a Madrid i "no ser comparsa" de Podem al debat d'investidura de Pedro Sánchez, que es farà al Congrés els propers 22 i 23 de juliol.Després de la trencadissa d'aquesta setmana amb el pacte a la Diputació –que la presidenta veu "molt difícil de revertir"- l'ANC exigeix a JxCat i ERC o vot en contra a Pedro Sánchez o abstenció, però en cap cas, gratuïta. "Abstenció només si realment es comença a abordar el respecte a Catalunya com a subjecte polític; per tant, dret a l'autodeterminació i elements en termes de repressió", ha subratllat Paluzie.L'Assemblea reuneix aquest dissabte el seu Secretariat Nacional a Girona per fixar el paper que ha de tenir l'entitat amb la mirada posada a l'Onze de Setembre, una manifestació que la presidenta creu que ha de ser "molt exigent" amb els polítics.

