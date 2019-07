Multa de 5.000 milions de dòlars a Facebook per vulnerar la privacitat dels usuaris

Els Estats Units multaran Facebook amb 5.000 milions de dòlars per haver vulnerat la privacitat dels usuaris, segons publiquen diversos mitjans nord-americans i recull la premsa del país.La multa, acordada per la Comissió Federal de Comerç dels EUA, arriba arran de l'escàndol de la consultora política Cambridge Analytica, que va aconseguir irregularment dades de gairebé 90 milions d'usuaris de la xarxa social.Facebook ja comptava amb la sanció, ja que aquest mateix any havia reservat uns 3.000 milions de dòlars per fer-hi front.

