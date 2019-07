Un home assassina la seva dona a Alacant

La policia espanyola ha detingut a Elx, a Alacant, un home de 52 anys com a presumpte autor de l'apunyalament mortal de la seva dona, que tenia 47 anys. Els fets s'han produït al garatge d'un edifici del carrer Felip Moya de la ciutat cap a les 7.30 h d'aquest dissabte. L'home hauria confessat davant els agents ell era l'autor dels fets.Els fets han passat aquest dissabte, quan la víctima havia acudit al garatge per recollir les seves pertinences després d'anunciar-li al seu marit que volia separar-se, segons han informat a Europa Press fonts pròximes a la investigació.Una testimoni ha alertat de la discussió al garatge i, a l'arribada de la policia, l'home ha confessat que havia matat la seva dona, segons han relatat fonts policials, que han indicat que s'ha localitzat el ganivet amb el qual suposadament ha apunyalat la seva dona.El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) ha precisat que l'avís ha entrat a les 07.31 hores per agressió i que fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una unitat SAMU que li ha fet una reanimació cardiopulmonar avançada (RCP) a la dona de 47 anys. No obstant això, la dona no ha pogut ser reanimada i ha mort.

