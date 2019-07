Eulàlia Reguant: «Tothom ha assumit que la república no existeix»

L'exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant ha criticat amb duresa aquest dissabte al Govern de Quim Torra. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, la cupaire ha deixat clar que "tothom ha assumit que la república no existeix" i que l'actual executiu, format per JxCat i ERC, tampoc treballa per desplegar-la.Reguant explica que la CUP treballa amb l'escenari en què els catalans tornaran a les urnes més aviat que tard per unes noves eleccions al Parlament. "Sembla que la idea de la tardor s'ha esbait una mica, però no anirà massa més enllà de la primavera", ha reflexionat.En la mateixa entrevista, ha descrit com un "espectacle lamentable" l'acord a la Diputació de Barcelona entre el PSC i JxCat i ha lamentat que els partits del Govern es barallin "pel repartiment de cadires".

