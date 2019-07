La nova funció que Twitter ja prova amb els usuaris

Twitter començarà a provar en les pròximes setmanes una nova funció que permet als usuaris silenciar determinades respostes als seus tuits. Això farà que aquests siguin menys visibles per a la resta però no s'eliminaran de la xarxa.La xarxa social ha comunicat que aquest nou botó d'ocultar tuits estarà disponible de forma exclusiva, en període de prova, al Canadà la setmana que ve per obtenir opinions dels seus usuaris abans que la funció estigui disponible globalment.El botó és una opció que permet a un usuari silenciar o ocultar una resposta a un dels seus tuits en el cas que ho consideri necessari. Hi haurà una opció d'"amagar tuit" i es podrà desfer aquesta acció en qualsevol moment a la mateixa fletxa desplegable.Ocultar no bloqueja a l'usuari, ni fa que el tuit desaparegui, sinó que ho fa molt menys visible, ocultant-lo darrere d'una pàgina addicional. Aquest botó estarà situat a la part desplegable del tuit. Qualsevol persona que vegi la publicació original haurà de tocar aquesta petita icona, a la cantonada dreta del tuit, perquè apareguin les respostes que s'hagin ocultat.Segons Twitter, aquest canvi permetrà un "major control als usuaris sobre el contingut que hi ha al seu perfil sense comprometre la transparència i l'obertura que està en el nucli" de la plataforma.

