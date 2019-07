Detingut un jove de 22 anys a l'Alt Camp per atacar un home amb una destral

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 22 anys per ferir de gravetat un home d'uns 40 anys amb una destral. Els fets van passar aquest divendres a la nit al carrer Escoles del Rourell, a l'Alt Camp, segons avança el Diari de Tarragona i han confirmat fonts policials aL'avís de l'agressió es va produir a les 22.43 h. El mateix agressor hauria trucat al 112 per alertar dels fets, segons els mossos. Poc després, el jove es va personar a una comissaria de la policia catalana a Tarragona per explicar tot el que havia passat. Ara mateix es troba detingut per delicte de temptativa d'homicidi. El SEM va traslladar la víctima a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, amb ferides de gravetat.Les causes que van originar l'agressió van ser una discussió per l'ocupació de la casa d'un amic de l'home de 40 anys. El jove era un dels okupes que vivia en aquell habitatge i l'home va recriminar que encara hi fos després que l'amo els hagués fet fora.

