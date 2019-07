​Mor un motorista de 26 anys en un accident a la Roca del Vallès

Un motorista ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la C-1415c, al terme municipal de la Roca del Vallès. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 3.22 h i els fets han passat al punt quilomètric 17,6, on el conductor ha sortit de la via per causes per ara desconegudes. La víctima, únic ocupant del vehicle, és un noi de 26 anys i veí de la Roca del Vallès.Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

