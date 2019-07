Els missatges de mòbil inculpen els violadors de la menor a Manresa

La sessió del judici contra els set acusats de violar una menor de 14 anys durant una festa en una fàbrica abandonada l'octubre de 2016 a Manresa ha posat de manifest que els missatges de mòbil que tant la víctima com alguns dels acusats es van creuar l'endemà dels fets, reforcen la versió de la noia, segons van testificar els Mossos d'Esquadra a l'Audiència Provincial."Tu creus que si jo hagués anat bé m'ho faig amb set o vuit? Em van drogar". Aquest és un dels missatges que la víctima va passar a la seva millor amiga l'endemà del dia de la violació múltiple. "Com BAMC -el principal acusat- s'asseventi que dic noms, em mata", també li va confessar mostrant el seu temor a possibles represàlies.Però encara es veu més evidant la violació en els missatges que la policia catalana va intervenir en el mòbil de BAMC, en el qual hi va trobar una cadena de missatges adreçats als seus amics en que assumia que la menor "es queixava" mentre hi mantenien relacions sexuals. i acabava amb un "ho vam passar bé, ha ha ha".Per si això fos poc, els Mossos també van confirmar durant el seu testimoni a l'Audiència Provincial que a casa de BAMC van trobar-hi una pistola d'aire comprimit. Cal recordar que la Fiscalia i l'acusació particular defensen que els acusats van passar-se una pistola en senyal d'amenaça mentre consumaven la violació.El judici s'ha posposat fins al 16 de setembre quan han de declarar dos pèrits sobre l'ADN trobat a la roba de la menor. Si no hi ha cap novetat d'última hora, aquesta sessió deixarà el judici vist per sentència després que Fiscalia ratifiqui la seva acusació d'abús sexual, o vistes les proves i els testimonis la incrementi a agressió sexual.L'escrit de Fiscalia manté que sis dels set acusats van violar per torns la menor de 14 anys mentre que el setè es masturbava sense fer res per evitar-ho, al final d'una festa en una fàbrica abandonada a la part posterior de la zona universitària de Manresa.

