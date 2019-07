Marín obre la porta a incorporar altres partits al pacte de la Diputació

La flamant presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha obert la porta a incorporar altres partits al pacte de govern entre el PSC i Junts per Catalunya. En una entrevista a La Vanguardia publicada aquest dissabte , Marín diu que "la suma és sempre positiva". "No descartem un pacte posterior per tenir una majoria més àmplia", assegura la també alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat."No descarto començar el mandat amb 23 diputats i acabar-lo amb una majoria més àmplia", insisteix. A més, diu que exploraran "possibles acords amb altres formacions que s'han situat a l'oposició però que han de ser escoltades i recollides pel govern". Segons la nova presidenta de la Diputació, a nivell local "és on les línies vermelles i els cordons sanitaris es visualitzen menys".Per Marín, la diversitat de pactes municipals és positiva tot i que "no tothom pensa de la mateixa manera". "Representem ideologies diferents, però és bo que puguem establir pactes", remarca. "Hauria de ser el normal, no l'excepció", afirma.

