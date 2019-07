El Govern, sobre els docents de Sant Andreu de la Barca: «Ningú els podrà compensar mai»

El conseller d'Ensenyament defensa que "no hi havia adoctrinament" en el cas dels professors de l'IES El Palau, de Sant Andreu de la Barca i lamenta el linxament que han patit. Josep Bargalló considera que "ningú podrà compensar mai aquests mestres" després de tots els atacs, assetjament i desprestigi que han patit, així ho ha expressat en una entrevista al Via Lliure de RAC1 El mateix conseller ha recordat la campanya mediàtica contra els professors, dels quals nou van demanar el trasllat de centre, i especialment el tuit del líder de Cs, Albert Rivera, en el qual deia els noms i cognoms dels mestres. A més, ha carregat contra el comportament "injustificat" de certs mitjans en un cas que s'ha demostrat que "no tenia base". En aquest sentit, ha etzibat que els responsables de crear aquesta polèmica el que volen és imposar la cesura als centres educatius, ja que "hi ha gent que no vol que es debati a l'escola". Bargalló ha descartat que la Generalitat emprengui accions legals en aquest tema.Cal recordar que aquest divendres, el jutjat d’instrucció número 7 de Martorell (Baix Llobregat) ha arxivat les tres denúncies que quedaven obertes contra els docents de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca , investigats per presumptament haver menyspreat alumnes fills de guàrdies civils després de l’1-O.El jutge ha conclòs que no hi ha suficients indicis per mantenir la causa oberta pels delictes d'odi i contra la integritat moral. El mateix jutge ja va arxivar al maig del 2018 enrere cinc altres causes similars, i el jutjat d’instrucció número 3 de Martorell va fa el mateix amb una investigació sobre un altre professor. L’Associació espanyola de la Guàrdia Civil ja ha avançat que presentarà recurs, com ha fet amb les altres causes tancades.

