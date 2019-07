Pacheco, crític amb l'ANC: «El cercador d'empreses és una ocurrència inútil i desenfocada»

El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, creu que l'actual direcció de l'ANC segueix una estratègia "errada" quan demana l'afiliació a "sindicats sobiranistes" o promou un cercador d'empreses compromeses amb l'autodeterminació. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Pacheco demana a l'entitat independentista que faci "una reflexió" perquè "s'està disparant un tret al peu"."Aquestes ocurrències em semblen inútils i desenfocades", assegura el líder sindical sobre el cercador d'empreses. A l'entrevista, Pacheco també rebutja les proclames a "aturar el país" en cas de sentència condemnatòria per l'1-O, i aposta per una "resposta inclusiva que obri camí al diàleg i el consens polític". De fet, i tot i que creu que la gent "sortirà al carrer", veu difícil repetir l'aturada del 3-O i afirma que no hi ha "les condicions per desenvolupar una revolució a Catalunya", que es el que assegura que implicaria paralitzar l'activitat econòmica de forma continuada.Segons Pacheco, el cercador d'empreses independentistes és un gest "propagandístic i equivocat" que fins i tot "posa en perill" l'activitat i llocs de feina en algunes empreses. "Demanaria que retirin la campanya, no produeix cap benefici, ni a l'economia, ni als catalans ni als empresaris", afirma.El líder sindical avisa, també, que hi ha treballadors independentistes que poden tenir "fons d'estalvi en empreses a les que es fa boicot". "En una economia global aquestes mesures no tenen cap sentit", reitera.

