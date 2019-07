Cuixart alerta que cal més empatia entre partits o la societat «els tornarà a passar per sobre»

Preguntat pel famós "ho tornarem a fer" que va expressar en l'últim torn de paraula al judici al Tribunal Suprem, Cuixart subratlla que hi ha una voluntat "gens dissimulada" de l'Estat de "limitar" l'exercici de drets fonamentals, i aclareix que el que volia dir és que els independentistes seguiran exercint "tots els drets jutjats, també el de l'autodeterminació de Catalunya".Cuixart afirma que no el frustra l'experiència de la unilateralitat, sinó que l'Estat sigui "incapaç" d'oferir una resposta política "al clam del 80% de la ciutadania" i veure que a ell i a la resta de líders socials i polítics independentistes empresonats els està "a punt de condemnar a molts anys de presó".El president d'Òmnium aprofita per criticar els partits independentistes i els Comuns i els alerta que han de tenir molta més empatia entre ells, o la societat "els tornarà a passar per sobre". I afegeix: "És bo que discrepin, però la solució passa pel diàleg, també amb el PSC. L'1-O va ser possible perquè van deixar les dinàmiques partidistes a un costat".A més a més, després de considerar que, com a partits, és "legítim i saludable" que competeixin, Cuixart també subratlla que les formacions han de tenir clar que "en els grans acords han de ser lleials o l'electorat els penalitzarà".Per això reitera que davant la sentència del judici al Suprem cal una resposta unitària "que no pot deixar ningú enrere. És un atac a la democràcia i això interpel·la tots els que demanen una solució política. Ha de ser una resposta de país. La sentència és el final d'una etapa".El màxim dirigent d'Òmnium, que afirma, en el mateix sentit, que la unitat de les entitats socials –això és, la que ell presideix i l'ANC- és "granítica", torna a considerar sobre un possible indult que és "innocent", i que l'absolució és "l'única sentència acceptable". Si el tribunal no ho veu així, afirma que assumirà el càstig, "que no vol dir acceptar la legitimitat de la pena".En clau de política espanyola, Cuixart afirma que Pedro Sánchez està fent un "ús interessat" del tema de Catalunya per "negar" un acord amb Pablo Iglesias.