Desaparegut un home al Port de la Selva quan feia la Transpirenaica en bicicleta

Un home d'uns 60 anys ha desaparegut aquest divendres al Port de la Selva (Alt Empordà) mentre feia la Transpirenaica en bicicleta, segons han informat els Bombers. Un dispositiu de recerca format majoritàriament per aquest cos d'emergències, però amb la col·laboració de Mossos, Policia Local i Salvamar, el busca des de les cinc de la tarda.Sembla ser que l'home feia la ruta amb el seu fill quan en algun moment s'ha separat de l'acompanyant i no ha arribat al punt de destí. Els Bombers han activat nou dotacions terrestres i un helicòpter amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (Grae).Es busca per la zona del Coll de Perafita, en terme de Cadaqués, i el Mas Bufadors i la Cala Tavallera, a Port de la Selva. Salvamar ha enviat una embarcació a la zona. Segons han explicat els Bombers, la darrera vegada que s'ha parlat amb l'home eren quarts de dues del migdia, i ha dit que no trigaria molt a arribar.