Condemnats a 18 anys i mig de presó dos homes per violar una nena de 13 anys

Segons la sentència avançada pel diari Ara, dona una credibilitat total al testimoni de la noia -que ara té 17 anys- perquè quan va declarar va ser "ferma i coherent". També descarta que tingués cap motivació per actuar contra els condemnats, amb qui no mantenia cap relació i gairebé ni coneixia. El tribunal apunta que un altre element que corrobora els fets és que la víctima va descriure el pis on va passar la violació, tot i que ells havien negat que les menors hi haguessin estat.Malgrat que la Fiscalia i l’acusació particular -exercida per la Generalitat- demanaven un delicte d’agressió sexual com a autor i dos delictes d’agressió sexual com a cooperador per a cadascun dels violadors (en total 43 anys de presó), l’Audiència ha resolt que els delictes contra la llibertat sexual en què intervenen diverses persones, amb una única víctima i fets de manera conjunta es qualifiquen de delicte continuat d’agressió sexual amb penetració, que, en aquest cas, és a una menor de 16 anys. Per això ha imposat 18 anys i mig de presó als dos homes, que no tenien antecedents penals.