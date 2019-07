Illa: «El PSC ha tornat»

Ha atribuït aquests resultats al fet que els socialistes no han canviat de discurs ni de marca els darrers anys, a diferència dels que han "hagut de canviar de nom o de projecte". "No hem hagut de fer invents: hem hagut de mantenir en anys molt difícils les nostres conviccions i saber-les declinar en el moment polític que viu Catalunya i que viu Espanya", ha explicat.



Així, ho ha contrastat amb els que "semblava que eren molt nous" i que "s'ho havien de menjar tot fa quatre anys", a qui les coses, ha dit, "no han anat tan bé". Amb aquests resultats, ha confiat que el socialisme català afrontarà el seu proper congrés amb l'objectiu d'"aspirar a ser el primer partit de Catalunya".



El dirigent socialista català ha aprofitat la seva intervenció davant d'un centenar de militants per demanar que ni l'independentisme ni la dreta bloquegin la investidura del secretari general del PSOE, el "company" Pedro Sánchez, perquè considera que és "l'única opció possible per governar Espanya". "Les eleccions generals van donar un clar guanyador", ha insistit.



Illa va ser l'encarregat de signar el pacte amb Junts per Catalunya a la Diputació de Barcelona, certificant l'acord amb el president del PDECat, David Bonvehí.