Les presons espanyoles van refusar enviar correspondència als presos durant el trasllat

Cartes on consta que els líders independentistes són desconeguts a les presons de Madrid.

Imatge on es veu la causa de la devolució i s'indica que "no consta".

El dia 24 de juny començava el segon trasllat -dividit en dos dies- dels presos polítics al centre penitenciari de Lledoners, des de Soto del Real. I dos dies després, el 26 de juny, passava el mateix amb les preses polítiques, tot i que amb un trasllat exprés de només un dia des de la presó d'Alcalá-Meco, fins a Mas d'Enric, i Puig de les Bases Precisament durant aquests dies, almenys algunes de les nombroses cartes que els líders independentistes estan acostumats a rebre a les presons van quedar en un abisme. Si bé era evident que la correspondència anava dirigida a ells, el fet que es trobessin en situació de trasllat i que ja no estiguessin físicament a la presó va fer impossible que les rebessin. Impossible, però, per voluntat dels centres penitenciaris.Així ho ha pogut constatar, a través de la correspondència que setmanalment envia als presos i preses polítiques a les presons. A les cartes, retornades al destinatari, els centres penitenciaris al·leguen que les persones a qui van dirigides són "desconegudes". A més, s'indica que la causa de la devolució de la correspondència "no consta", quan entre les opcions que ofereix el propi centre penitenciari a Correus -en aquests casos- hi ha la de trasllat a una altra presó, com era el cas que s'estava produint.La situació constatada per aquest diari exemplifica un nou episodi de vulneració de drets. Cartes que els presos haguessin pogut rebre entre els dies que va durar el trasllat han quedat, com en el cas de les enviades per, en un llimbs fins que han estat retornades, una quinzena de dies després. I és que, tal com consta als sobres, els centres penitenciaris de Madrid "desconeixen" la identitat dels líders independentistes i, en comptes de derivar les cartes que aquests reben, han preferit retornar-les sense explicacions: si hi ha hagut o no trasllat, "no els consta".

