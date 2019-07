El jutge envia a la presó l'acusat d'abusar d'una dona i robar-la en un autobús a Lleida

L'home de 26 anys i veí d'Almenar (Segrià) detingut aquest dimecres acusat d'haver fet tocaments a una dona en un autobús de línia Alfarràs-Lleida i de colpejar-la i robar-li la bossa de mà quan aquesta va baixar a la parada de Prat de la Riba de Lleida ha ingressat al Centre Penitenciari de Ponent.L'home ha passat a disposició judicial aquest divendres al matí i el jutge ha ordenat el seu ingrés provisional a la presó, tenint en compte els delictes de què se l'acusa i dels seus nombrosos antecedents. A més, segons fonts pròximes al cas, l'home hauria estat unes setmanes en presó preventiva, per ordre del jutjat de Balaguer, aquest mateix any, per uns tocaments que va fer a unes bibliotecàries d'Almenar. També té imposades diverses ordres d'allunyament.