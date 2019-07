L'ajuntament unionista de Calafell elimina el nom de la plaça U d'Octubre

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat abandonar l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i canviar el nom de la plaça U d’Octubre. Totes dues mesures les proposava una moció presentada pel PP al ple d’aquesta setmana. El regidor dels populars ha rebut el suport dels nou membres del govern del PSC i dels dos de Ciutadans.La moció, que demanava substituir el nom de la plaça n hi ha les dependències municipals de Calafell Platja per plaça de la Democràcia, defensava el principi d’objectivitat del consistori i assegurava que dedicar l’indret a la data del referèndum d’independència "instrumentalitzava l’ens local, provant una expressió de voluntat per a una finalitat partidista".